Doria vai a Brasília tratar de vacinas e das prévias do PSDB

O governador de São Paulo, João Doria, vai movimentar Brasília nesta segunda. Para a tristeza de Jair Bolsonaro, diga-se.

Além de passar pelo STF para malhar o governo nessa bagunça promovida por Marcelo Queiroga na distribuição de vacinas, o tucano também terá uma conversa institucional com o chefe do Senado, Rodrigo Pacheco.

Doria planeja ainda registrar sua candidatura nas prévias presidenciais do PSDB e encontrar líderes tucanos do Distrito Federal na casa do líder do partido no Senado, Izalci Lucas.