Doria troca filiação de Sérgio Moro por Fórmula 1 em SP

O governador João Doria era tido como presença certa no evento de filiação de Sergio Moro em Brasília, como mostrou o Radar na edição de VEJA que está nas bancas.

Mas, nesta quarta-feira, o tucano permaneceu em São Paulo, para participar de uma reunião da Fórmula 1 sobre a prova de Interlagos, que acontece no próximo domingo na capital paulista.

Próximo a Moro, Doria diz que queria prestigiar o ex-ministro de Bolsonaro, mas que não conseguiu alterar a agenda automobilística.

O governador chegou a telefonar para o ex-juiz e para a presidente nacional do Podemos, a deputada federal Renata Abreu, para explicar a ausência.

Tanto Doria quanto Moro são presidenciáveis na disputa de 2022 e podem compor uma articulação até as eleições. O tucano enfrenta ainda neste mês as prévias do PSDB e, Moro, recém-filiado no Podemos, já é cotado pelo partido para assumir um “pacto” a favor da terceira via.

A ideia é que, caso, no início do ano que vem, as pesquisas de intenção de voto mostrem que outro concorrente do mesmo campo político apareça melhor posicionado na corrida, o ex-juiz poderá abrir mão de sua candidatura para dar apoio ao candidato que esteja na dianteira da disputa e que não seja nem Jair Bolsonaro e nem Lula