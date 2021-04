Doria pede na Justiça R$ 700 mil de vizinha que divulgou fake news

Após virar alvo na Justiça da vizinha que publicou vídeos com a falsa informação de que um dos filhos do governador de São Paulo estaria promovendo uma festa em casa, João Doria decidiu entrar com uma ação de reconvenção contra a moradora do Jardim Paulista — e pede uma indenização de 700.000 reais.

A briga está nas mãos do juiz Marcelo Augusto Oliveira, da 41ª Vara Cível de São Paulo. A reconvenção é quando o réu utiliza o mesmo processo contra o autor da ação e, com isso, ambos podem ser condenados por danos morais.

No caso, Doria usou o processo em que a vizinha, Alessandra Maluf, pedia para que a Justiça determinasse a retirada das redes sociais do governador paulista de postagens em que o nome dela aparecia. Pedido que, aliás, já foi negado.

“A verdade é que, através de exposição confusa e desconexa dos fatos, a Autora pretende, em notada má-fé, se aproveitar de seus próprios erros – gravação e divulgação de vídeos com informações falsas – para se ver moralmente indenizada”, diz a defesa de Doria. Para os advogados, considerando que foi a vizinha quem publicou os vídeos com a informação falsa, “o absurdo da situação é gritante!”. Afinal, ela foi a “responsável direta pela interpretação e repercussão dada aos vídeos ilícitos de sua autoria, razão pela qual, a única conclusão possível de se ter é que, em verdade, quem deve ser moralmente reparado é o Réu–Reconvinte”. No caso, Doria.