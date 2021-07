Aliados de Doria já falam em chapa puro-sangue, caso ele leve as prévias

Com João Doria empenhado nas prévias do PSDB, aliados do tucano já dizem que ele, caso vença, pode convidar o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, para compor uma chapa puro-sangue ao Palácio do Planalto.

Quando disputou a Prefeitura de São Paulo, em 2016, o governador paulista teve Bruno Covas, também do PSDB, como vice.