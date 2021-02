Doria encontrará ACM Neto para tratar de uma nova baixa no DEM

João Doria vai encontrar ACM Neto nesta semana para uma conversa que abre mais um capítulo na novela do distanciamento do PSDB do DEM em nível nacional.

Depois de ACM jogar o partido no colo de Jair Bolsonaro, Doria dirá ao cacique baiano que seu vice-governador, Rodrigo Garcia, que é do DEM, provavelmente seguirá o mesmo caminho sinalizado por Rodrigo Maia e migrará ao PSDB.

Garcia tem a simpatia da ala mais tradicional do tucanato paulista e deve disputar o governo de São Paulo em 2022, com a saída de Doria para a corrida presidencial.

Na sequência desse movimento com ACM, Doria encontrará também Fernando Henrique Cardoso, com quem tratará das novas filiações e também do assunto mais delicado do momento no tucanato: Aécio Neves.