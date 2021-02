Doria critica discurso ‘revanchista e odioso’ de Lira na Câmara

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Cacique do PSDB e governador de São Paulo, João Doria, que atuou durante o dia para segurar os tucanos na candidatura de Baleia Rossi, criticou na noite desta segunda a postura de Arthur Lira de revogar o acordo firmado pelos líderes da Casa sobre a distribuição dos cargos da Mesa Diretora. Como o Radar mostrou nesta tarde, a discussão entre Lira e Rodrigo Maia sobre o tema levou o grupo de Lira a abandonar a reunião de líderes.

Mais cedo, o Radar também mostrou que o plano dos aliados de Lira era mesmo revogar a decisão da gestão de Maia especialmente para retirar o PT da composição. Ao Radar, o governador de São Paulo bateu pesado no que classificou de discurso “revanchista e odioso” de Lira, após a vitória na eleição desta segunda.

“O discurso de paz e harmonia do deputado Arthur Lira durou dez minutos. Foi sucedido por um outro discurso revanchista e odioso. E mostrou o tom de como vai conduzir a Câmara Federal”, disse Doria.

Apoiado por Bolsonaro, arquirrival do governador, Lira foi eleito com 302 votos, alguns dos quais provavelmente oriundos de dissidências do PSDB, como Aécio Neves.