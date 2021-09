Doria conquista apoio de cacique do PSDB do DF nas prévias ao Planalto

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Líder PSDB no Senado, Izalci Lucas decidiu apoiar João Doria nas prévias do partido para a Presidência da República.

O tucano, que comanda o partido no Distrito Federal, vai anunciar a escolha no próximo dia 20 em evento com o governador de São Paulo em Brasília.

Doria passou por Brasília recentemente e teve conversas com diferentes líderes tucanos, incluindo Lucas.