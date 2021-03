Doria cobra ‘avalanche de vacinas prometida pelo governo’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Depois de participar da entrega de mais 2 milhões de doses da vacina do Butantan ao governo de Jair Bolsonaro nesta quarta, o governador de São Paulo, João Doria, cobrou as declarações e promessas do Ministério da Saúde sobre a compra de outros imunizantes.

“A vacina do Butantan é a vacina do Brasil. Reforço que o Ministério da Saúde precisa providenciar mais vacinas. Onde está a avalanche de vacinas prometida pelo Governo Federal?”, questionou Doria.

Com a entrega das novas doses, o Butantan chega a 22,6 milhões de doses entregues para imunização em todo o país.