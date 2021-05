Doria avisa que vai se vacinar contra a Covid-19: ‘Viva a vacina’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Pré-candidato ao Palácio do Planalto, o governador de São Paulo, João Doria, anunciou há pouco que vai se vacinar contra a Covid-19 nesta sexta-feira, por ter 63 anos. E exaltou o imunizante: “Viva a vida! Viva a vacina!”.

“Tomei a vacina contra gripe junto com minha família no dia 22/04. Recebi orientação médica para respeitar intervalo vacinal de 15 dias, para tomar outra vacina. Amanhã, dia 7, poderei tomar a vacina contra Covid-19. E assim farei, por ter 63 anos. Viva a vida! Viva a vacina!”, escreveu o tucano no Twitter.

No dia 17 de janeiro, o governador protagonizou o evento em que a primeira pessoa foi vacinada contra o novo coronavírus no país — a enfermeira Mônica Calazans recebeu a CoronaVac, desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan, de São Paulo.

Enquanto isso, em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro segue rejeitando a vacina, mesmo já tendo idade para receber as doses. Depois de declarar diversas vezes que não iria se vacinar por já ter contraído o novo coronavírus, em julho do ano passado, ele agora alega que tem que dar o exemplo e só se vacinar depois do último brasileiro.