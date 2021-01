Doria autoriza Butantan a fornecer ao governo Bolsonaro doses de CoronaVac

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

João Doria anunciou há pouco, nas redes sociais, que autorizou o Instituto Butantan a atender ao pedido do Ministério da Saúde e fornecer as doses de CoronaVac em poder do órgão.

Com as falhas de planejamento de Eduardo Pazuello, o governo federal acabou sem vacina para distribuir nesse início da campanha de imunização.

Graças ao trabalho de Doria, criticado por Jair Bolsonaro em diferentes momentos — inclusive desqualificando a CoronaVac — o governo poderá agora fornecer vacinas aos estados para o início da imunização.