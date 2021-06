Dono da Smart Fit processa sócio por ‘litigância de má-fé’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Depois de o Radar revelar a ação de sócios na Justiça contra o dono da Smart Fit Edgard Corona, a assessoria do empresário divulgou nota sobre o caso, acusando o parceiro de negócios de tentar “tumultuar o IPO da empresa”.

Segundo o empresário, a Smart Fit tomou conhecimento de uma “nova tentativa do sócio da subsidiária de Brasília, ADV, Adalberto Cléber Valadão, de tumultuar o processo de IPO da empresa”.

“Valadão mente ao afirmar que há manipulação nos balanços. Os balanços contábeis da Smart Fit são auditados pela Deloitte e são públicos, jamais tendo sido questionado. Diante da postura do senhor Valadão, que é sócio de uma subsidiária que responde por 3% do número de lojas da Smart Fit, a empresa apresentou manifestação hoje em processo por litigância de má-fé contra ele para reestabelecer a verdade dos fatos e garantir a transparência do processo”, diz a assessoria de Corona.