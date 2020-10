Dono da piscina com suástica nazista é candidato a vereador em SC

O ex-professor de história Wandercy Antônio Pugliesi concorre ao cargo de vereador pelo PL no município de Pomerode, na região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. O fato passaria despercebido, não fossem os gostos nada convencionais do candidato.

Em fevereiro de 1994, o educador mostrou no Fantástico, da TV Globo, uma vasta coleção de itens ligados ao regime nazista. Havia livros, quadros, revistas, fotos, cartões postais, gravuras do exército alemão, objetos com a cruz suástica, e até uma camiseta com a figura de Adolf Hitler. No ano seguinte, foi a vez de ser destaque no jornal gaúcho Zero Hora, posando ao lado de um quadro do Führer. O caso foi parar na Justiça, mas acabou arquivado.

Ele voltou ao noticiário em 2014, quando uma patrulha aérea avistou o desenho de uma suástica no fundo da piscina da casa onde mora. O fato ganhou destaque até na rede norte-americana CNN, que qualificou o caso como uma “descoberta surpreendente”. À época, o delegado não viu ação ilegal e o MP não se interessou.

O professor, tido pelos estudantes da região como carismático, é conhecido pelas ideias conservadoras e por ter batizado o filho com o nome de Adolf.