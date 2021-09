Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Jair Bolsonaro nomeou nesta semana Robson Tuma, ex-deputado federal que já ocupou cargo na BR Distribuidora no governo Lula, para o cargo de secretário especial do Desenvolvimento Social no Ministério da Cidadania, comandado por João Roma.