Djavan critica Braskem por estragos em bairros de Maceió

O cantor e compositor Djavan, um dos filhos mais ilustres de Alagoas, foi às redes sociais criticar a empresa Braskem que causou danos em bairros inteiros em Maceió por causa da mineração de sal-gema, usado na produção de PVC.

Desde 2019 que a empresa não explora mais as minas subterrâneas, cuja operação causou o afundamento do solo de bairros nos arredores da Lagoa Mundaú. O desnível do terreno provocou o colapso de centenas de construções.

“São milhares de famílias, estabelecimentos comerciais, hospitais e demais instituições que estão sendo desapropriadas e abandonadas por correrem o sério risco de desabar”, publicou nesta quinta o ídolo da MPB em sua página no Instagram.

Djavan afirmou que o estrago provocado pela Braskem “é imensurável” e cobrou da empresa “soluções dignas às mais 57 mil pessoas atingidas até o momento”. Ele disse ainda que “também se afunda parte importante da história da capital alagoana”.