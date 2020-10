A Golar Power ganhou nesta quarta-feira o leilão feito pela Petrobras para o arrendamento do terminal de GNL na Bahia.

Com a vitória, a empresa presidida no Brasil Eduardo Antonello, que foi alvo da Lava-Jato na semana passada, agora detém o monopólio do gás natural liquefeito no Nordeste — com terminais no Ceará e em Sergipe, além do baiano.