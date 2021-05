Distribuidora de combustíveis entra na mira da polícia em SP

A Polícia Civil de São Paulo abriu recentemente uma notícia crime contra a Copape Produtos de Petróleo Ltda e a distribuidora Aster Petróleo Ltda pela prática de crime contra o meio ambiente.

Segundo o documento, as duas empresas estocavam etanol anidro fora das especificações de segurança exigidas pela Agência Nacional do Petróleo.

A Copape, sediada em Guarulhos (SP), entrou na briga com a Refit (antiga Refinaria de Manguinhos) pelo quarto lugar no mercado de venda de combustíveis no estado de São Paulo – 1º e 2º considerando os postos de bandeira branca no estado.

A evolução meteórica da empresa paulista é vista com atenção pelas autoridades do governo de João Doria.