Distante das lives, FHC trabalha em livro para celebrar os 90 anos

Atualizado em 6 out 2020, 11h23 - Publicado em 6 out 2020, 18h32

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso até se animou com as lives lá no começo da pandemia mas, como a grande maioria dos que ainda praticam o isolamento, já não quer mais saber de passar horas a fio em debates na frente do computador.

Na crise do coronavírus, FHC tem se dedicado a escrever um novo livro, ainda sem título definido. A proposta é resgatar sua trajetória intelectual, iniciada na Universidade de São Paulo. O objetivo é lançar a obra em 2021, quando o sociólogo completará 90 anos.

É possível que o tucano venha a gravar um vídeo de apoio ao candidato do PSDB à prefeitura da capital, Bruno Covas. A propaganda obrigatória em rádio e TV começa nesta sexta-feira. O ex-presidente recebeu inúmeros convites, de todo o país, mas pode acabar cedendo justamente por tratar-se da candidatura do colega de partido da cidade onde mora.