Dissidentes do PSB, que apoiam Lira, articulam de novo contra Maia

Um grupo de 15 deputados do PSB, que simpatiza com a candidatura de Arthur Lira, decidiu pedir ao comando do partido e à liderança na Câmara que a legenda lance candidato próprio à presidência da Casa.

O intuito é um só: tentar esvaziar a rede de apoio ao candidato de Rodrigo Maia, que tem conquistado adesões na esquerda, como o PT, o PDT e setores do próprio PSB.

Mas na carta que enviaram, esses deputados usam outro argumento: atacam o governo Bolsonaro, tanto na atuação de combate à pandemia como na defesa da democracia. E se posicionam contra o candidato de Maia, seja quem for, afirmam.

“O DNA das forças conservadoras e vinculadas ao Governo Bolsonaro está presente nas

candidaturas apresentadas até o momento, seja nas já definidas como também nas outras que

ainda sequer foram anunciadas do campo conservador”.

Entre outros, assinam a lista os deputados e prefeitos eleito de Recife, João Campos, e de Maceió, JHC.