Disputa pelo controle do aeroporto de Manaus segue no STF

A novela da licitação do aeroporto de Manaus, que antagoniza o governo de Jair Bolsonaro e consórcio SB Participações, ganhou mais um capítulo com um pedido, no começo do mês, para que o presidente do STF , Luiz Fux, reconheça a validade do leilão de 2018 vencido pela SB e contestado judicialmente pela Infraero.

O argumento é o de que a anulação do contrato traria prejuízo para a União, já que o consórcio pagaria 470 milhões de reais por mês só com o arrendamento de Manaus, enquanto a Vinci Participações, vencedora do leilão recente, pagaria 420 milhões de reais mensais pela administração de seis aeroportos na Região Norte, leiloado apesar de estar sub judice.