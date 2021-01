Disputa pela Câmara tem dr. Ulysses e até ‘chuveirada’ de Bolsonaro

No dia 5 de novembro, o presidente Jair Bolsonaro foi ao distrito de Piau, em Piranhas, para inaugurar mais um trecho do Canal do Sertão Alagoano, que leva água do Rio São Francisco a 42 municípios da região.

O vídeo da entrega das obras, onde vê-se um mandatário à vontade na multidão que, junto com ele, estava encharcada pela ‘chuveirada’ coletiva, está fixado em destaque no perfil do Facebook do deputado federal Arthur Lira (PP-AL), candidato do governo federal à presidência da Câmara dos Deputados.

É, de longe, o post mais popular da página, com 278 reações, 158 comentários e 67 compartilhamentos. A ação faz parte do esforço do parlamentar para aumentar a audiência na rede: ele soma 14.408 seguidores, contra 159.289 do adversário na disputa pela vaga, Baleia Rossi (MDB-SP). O candidato de Bolsonaro ganha no Instagram, onde registra 29.200 seguidores contra 18.900 do emedebista.

Rossi se dá melhor no Twitter, onde soma 21.640 seguidores, contra 11.560 de Lira. Lá, acima de uma foto em preto e branco do candidato ao lado de Ulysses Guimarães, lê-se, numa referência ao discurso do ‘senhor Constituinte’ de 5 de outubro de 1988: “Vou conversar com todos os partidos do campo progressista (…) Nossa #frenteampla é em defesa intransigente da Democracia, pois temos ‘ódio e nojo à ditadura’”.

O substituto de Rodrigo Maia (DEM-RJ) será decidido numa eleição marcada para o dia 1º de fevereiro de 2021. O vencedor comandará a Câmara dos Deputados até 2023.

Ter visibilidade nas redes sociais ajuda a ampliar a pressão sobre os deputados na eleição de fevereiro, mas não garante vitória. É que os acordos e critérios que definem os votos dos deputados giram em torno de espaços de poder na Câmara e outras demandas como cargos e verbas — essa a parte forte de Lira, o candidato do Planalto.