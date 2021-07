Disputa de desembargadores por vagas no STJ tem até dossiê

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O STJ vai decidir no próximo dia 9 como será a eleição da lista de desembargadores para a escolha de dois novos integrantes da Corte.

Os ministros do tribunal vão escolher quatro nomes de desembargadores dos Tribunais Regionais Federais para que o presidente Jair Bolsonaro então decida, entre esses quatro, quais serão os novos ministros.

A disputa, mesmo durante o recesso do Judiciário, é sangrenta. Tem até dossiê contra um dos nomes apoiados por um ministro do STF que já chegou nas mãos de ministros do STJ.