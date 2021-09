Discurso de Bolsonaro na ONU piorou situação do Brasil, diz Datena

José Luiz Datena detonou há pouco a passagem de Jair Bolsonaro pela ONU. Em conversa com Ciro Gomes, o apresentador, que é presidenciável do PSL, avaliou as contradições do presidente na principal tribuna diplomática do planeta.

“Errei basicamente no tempo que o Bolsonaro iria falar. Disse que ele falaria cinco minutos, mas, para azar do Brasil, ele falou onze minutos. Era o pior lugar para fazer aquele discurso, fora de hora e local, falando para o mundo como se estivesse falando para o Brasil e isso só piorou essa barreira invisível de embargo econômico com o Brasil, essa má vontade com o Brasil. Ele elogia a China no Brics e mete o pau no comunismo na ONU? E uma série de outros impropérios no discurso”, disse Datena.

Ciro Gomes não perdeu a levantada de bola de Datena: “Pela primeira vez na história, um genocida discursou na tribuna da ONU para defender armas (remédios do tratamento precoce) com as quais ele praticou o assassinato em massa do seu próprio povo”.