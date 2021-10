Diretores da Anvisa recebem ameaças de morte contra vacinas para crianças

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

29 out 2021, 14h25

A Anvisa informou há pouco, em nota oficial, que os cinco diretores da agência (entre eles o presidente, Antonio Barra Torres) receberam um e-mail com ameaças de morte contra a eventual aprovação do uso de vacinas da Covid-19 para crianças entre cinco e 11 anos de idade.

Segundo o comunicado, a mensagem foi enviada às 8h31 desta quinta-feira — dia em que a Pfizer anunciou que pediria autorização à Anvisa para aplicar o seu imunizante para esta faixa etária.

Ainda de acordo com a agência, também foram citadas como alvo das ameaças instituições escolares do Estado do Paraná.

“Diante da gravidade do fato, a Anvisa informa que oficiou imediatamente às autoridades policiais e o Ministério Público, nos âmbitos Federal, Estadual e Distrital, entre outras, para adoção das medidas cabíveis”, informou a nota.