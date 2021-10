Dirceu chama de ‘fracassado’ ato do MBL contra Bolsonaro

Atualizado em 4 out 2021, 16h19 - Publicado em 5 out 2021, 07h30

Condenado e preso por corrupção na Lava-Jato, o mensaleiro José Dirceu tem aproveitado o avanço de Lula nas articulações para 2022 para também retornar ao debate político do país.

Num artigo interno ao petismo, Dirceu, que recebeu 40 milhões de reais em propinas no esquema da Petrobras, segundo a Lava-Jato, ataca a união de movimentos partidários contra Jair Bolsonaro e confirma a tese de que o petismo precisa de Bolsonaro tanto quanto o bolsonarismo precisa de Lula para manter as chances eleitorais em 2022.

“Não se trata de derrotar Bolsonaro até porque, depois da tentativa fracassada de 7 de setembro, todo esforço é para preservar as chamadas reformas do Paulo Guedes, um tanto desmoralizado, e buscar de todas formas enquadrar os partidos de direita e do centro numa suposta política de frente ampla contra Bolsonaro. Entre os exemplos dessa tática, está o fracassado ato convocado pelo MBL e incensado pela mídia corporativa, rapidamente abandonado para dar início, com todo peso midiático, à formação de uma opinião pública a favor de um anti Lula batizado de terceira via para esconder seu verdadeiro objetivo”, diz Dirceu.