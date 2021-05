Diplomata Augusto Pestana toma posse como novo presidente da Apex-Brasil

Depois de pouco mais de dois anos sob o comando de Sérgio Segovia, contra-almirante da Marinha, a Apex-Brasil, tem um novo presidente. O diplomata Augusto Pestana tomou posse na tarde desta quarta-feira para chefiar a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, ligada ao Ministério das Relações Exteriores.

A troca, promovida pelo chanceler Carlos Alberto França, foi revelada pelo Radar há quase um mês. Pestana tinha sido diretor da Apex-Brasil e goza da confiança do ministro.

Entre os diplomatas, a mudança é considerada muito importante para aprofundar os objetivos da nova gestão, inclusive no esforço para a entrada na OCDE. O novo presidente da agência é ministro de segunda classe do MRE, o penúltimo degrau na carreira diplomática, e já serviu nas embaixadas do Brasil na Nova Zelândia, no Japão e na Alemanha.

Também nesta quarta, tomou posse o novo diretor de Gestão Corporativa — uma das duas pastas da Apex —, o general da reserva do Exército Roberto Escoto. A diretoria de Negócios, antes comandada por Pestana, continua vaga.