Diplomacia da vacina? Chanceler sai em missão oficial a… Portugal

Quase três meses depois de assumir o Ministério das Relações Exteriores, o chanceler Carlos Alberto França embarcou na noite desta terça-feira para Lisboa para sua primeira viagem oficial no cargo — no mês passado, ele acompanhou o presidente Jair Bolsonaro na posse de Guilherme Lasso, no Equador.

A agenda de França em Portugal terá encontros com autoridades e empresários portugueses e uma visita à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, organização internacional formada por nove países lusófonos.

Na pauta das conversas haverá discussões sobre cooperação na área de saúde, economia, comércio e investimentos, meio ambiente e desenvolvimento sustentável e temas consulares.

França deve retornar ao Brasil na sexta-feira.