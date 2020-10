Dinheiro no ‘cofre’ de aliado azeda discurso de Bolsonaro sobre corrupção

Uma semana depois de Jair Bolsonaro ter dito no Planalto que acabou com a Operação Lava-Jato porque o seu governo “não tem mais corrupção”, o vice-líder do governo foi flagrado pela Polícia Federal com dinheiro escondido nas nádegas. A verba repassada a partir de emendas parlamentares pagas pelo governo teria sido desviada do combate à pandemia de coronavírus em Roraima.