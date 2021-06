Digitalização de concessionárias de veículos, um negócio milionário

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Veja como a pandemia abriu um universo de possibilidades a partir dos desafios impostos pelo isolamento social. Uma startup especializada em venda de veículos novos pela internet, que oferece plataforma e estratégias a concessionárias de diferentes montadoras, vem registrando faturamento milionário nesse mercado de fazer o pátio das revendas chegarem ao consumidor.

De 2019 para 2020, a DealerSites, que desenvolve plataformas digitais 100% voltadas ao setor automotivo, viu o faturamento passar de 1,3 milhão de reais para 3 milhões de reais e a expectativa para 2021 é chegar a 5,8 milhões de reais.

Atualmente, o negócio conta com mais de 700 clientes em todo o país, com perspectiva de chegar ao fim de 2021 com 1.200 na carteira. São concessionárias que estão de digitalizando, investindo em plataformas de e-commerce para atender à demanda crescente de compradores que buscam fazer negócio sem pisar na rua, só na venda online.