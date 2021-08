Dia dos Pais ultrapassa Natal e bate recorde em vendas por cartão

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Dia dos Pais movimentou o comércio neste ano, e a data ultrapassou o Natal na quantidade de vendas por cartões de crédito e débito, mostram dados da Rede.

A empresa de maquininhas do Itaú bateu recorde de transações aprovadas à véspera da data, com 27,4 milhões de transações aprovadas em um dia. Foram consideradas as compras online e presenciais.

Os resultados são 5% superiores do que o volume de operações registrado na véspera do Natal de 2020, com 26,2 milhões de vendas em 23 de dezembro.

Em relação ao Dia dos Pais de 2020, o faturamento deste ano com as vendas relacionadas à data comemorativa também cresceu em vários segmentos, aponta a Rede. Dentre os principais destaques, estão os setores de vestuário, calçados e perfumaria.