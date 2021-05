DF usa viatura dos bombeiros para apagar ‘Bolsonaro genocida’ de viaduto

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Algumas faixas do Eixo Monumental, no sentido Esplanada dos Ministérios, em Brasília, foram fechadas para o trânsito nesta segunda.

A foto mostra o motivo: uma viatura do Corpo de Bombeiros foi ao local para apagar um protesto grudado na parte superior do viaduto da Rodoviária do Plano Piloto contra o presidente Jair Bolsonaro: “Bolsonaro genocida”.