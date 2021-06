‘Dez juízes reconheceram culpa de Lula’, diz Moro sobre derrota no STF

O ex-juiz Sergio Moro postou nas redes uma resposta curta sobre o resultado do julgamento no STF que declarou sua suspeição no julgamento de Lula no caso do tríplex do Guarujá.

Para o ex-chefe da Lava-Jato, a culpa de Lula foi mais do que provada, tendo sido julgada por dez juízes, apesar da decisão do Supremo de invalidar tudo.

“Os votos dos ministros Fachin, Barroso, Marco Aurélio e Fux, não reconhecendo vícios ou parcialidade na condenação por corrupção do ex-presidente Lula, correspondem aos fatos ocorridos e ao Direito. Nunca houve qualquer restrição à defesa de Lula, cuja culpa foi reconhecida por dez juízes”, escreveu Moro.