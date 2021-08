Desfile do Dia do Soldado deve ter 1.461 militares em Brasília

A cerimônia do Dia do Soldado, nesta quarta, em Brasília, vai contar com um efetivo de 1.461 militares e 90 viaturas envolvidas no desfile. Jair Bolsonaro deve discursar e distribuir condecorações aos convidados deste ano.

No ano passado, o evento anual não foi realizado por causa da pandemia. Na última edição, em 2019, foram 1.600 militares e 80 viaturas.

Antevendo possíveis constrangimentos, Luiz Fux, do STF, não deve comparecer.