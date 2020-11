Desempregados doaram R$ 21 mi a candidatos; TSE investiga

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O TSE identificou quase 10.000 indícios de irregularidades nessa campanha municipal. Mais da metade dessas ocorrências está relacionada a brasileiros desempregados que, embora sem renda, realizaram doações eleitorais a candidatos.

Segundo o TSE, até agora foram identificados 5.362 desempregados que doaram, juntos, 21 milhões de reais a campanhas eleitorais.

Outra mutreta na mira da Justiça Eleitoral é o gasto de recursos do fundo partidário com fornecedores de campanha que possuem parentesco com o candidato. Até o momento, foram 416 casos registrados pelo TSE.

“As tops 3 tipologias seguem inalteradas, nessa ordem: doadores desempregados, doadores com renda incompatível e fornecedores sem registro fiscal ou comercial”, diz o TSE.