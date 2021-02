Desembargadores agora têm desconto no ‘kibe’, anuncia entidade

O assunto chegou até mesmo nos gabinetes do STJ. A Associação Nacional dos Desembargadores (Andes) anunciou nesta quinta, orgulhosamente aos seus associados, o fechamento de uma parceria com um restaurante árabe do Rio, o “Zé do Kibe”, para descontos de 15% no cardápio.

É que o presidente da Andes, Marcelo Buhatem, resolveu fazer graça na mensagem enviada aos magistrados: “A culinária árabe oferecida pelos restaurantes é uma das melhores do Brasil, com iguarias de fazer o Ali babar”.