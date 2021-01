Desembargadora cunhada de José Sarney entra na mira do MP

O Ministério Público do Maranhão abriu ação de improbidade contra a desembargadora Nelma Sarney, cunhada do ex-presidente. Quer a condenação e o bloqueio de bens de Nelma por suposto envolvimento em um esquema de fraudes.

No texto da ação, o MP aponta que a desembargadora foi responsável por permitir um esquema de danos ao erário que resultaram em contratações fraudulentas para suposta manutenção de um cartório.

De acordo com a investigação, somente em 2014 o esquema retirou dos cofres públicos cerca de R$ 1,04 milhão. O valor exato do dano, no entanto, o Ministério Público diz não ser possível calcular.