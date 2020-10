Desembargador manda juiz decidir sobre afastamento de Salles imediatamente

Atualizado em 13 out 2020, 16h55 - Publicado em 13 out 2020, 16h51

O desembargador federal Ney Bello, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, determinou que o juiz da 8ª Vara da Justiça Federal decida imediatamente sobre o pedido do Ministério Público Federal para afastar Ricardo Salles do cargo de ministro do meio ambiente

O desembargador também mandou que as ações que tratam do afastamento de Salles do Ministério do Meio Ambiente sejam incluídas na pauta de julgamentos do TRF-1 do dia 27 de outubro — antes mesmo de haver qualquer decisão da 8ª Vara, comandada pelo juiz Márcio Moreira.

Na ação, o MPF acusa o ministro de encabeçar uma verdadeira “desestruturação dolosa” da política ambiental do país.