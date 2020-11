O favorito a liderar a lista de indicados para vaga de Napoleão no STJ

Integrante do TRF-1, o desembargador Ney Bello é hoje o favorito ao primeiro lugar na lista do Superior Tribunal de Justiça para a vaga de Napoleão Maia. A longa lista de padrinhos políticos com influência junto a magistrados da Corte é um dos trunfos dele.

Outros nomes cotados para o rol são os desembargadores Aluisio Mendes (TRF-2), Paulo Sérgio Domingues (TRF-3) e Cid Marconi (TRF-5).

Há, porém, uma série de nomes que tentam se viabilizar para o posto no STJ. Como a formação da lista só deve ocorrer em fevereiro, há tempo para muita intriga e muita campanha junto aos magistrados da Corte.

Napoleão se aposenta em dezembro, quando completa 75 anos, mas a lista só sai em fevereiro.