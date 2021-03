Desembargador do TRF-1 é escolhido para vaga temporária no STJ

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, incluiu há pouco na pauta desta quarta da Corte a convocação do desembargador Olindo Menezes, do TRF-1, para ocupar temporariamente a vaga deixada pelo ministro Nefi Cordeiro.

O Radar mostrou nesta semana que o tribunal decidiu formar, por votação presencial, uma lista de quatro nomes de desembargadores para que o presidente Jair Bolsonaro escolha os novos ministros. Com o agravamento da pandemia, porém, substitutos como Menezes devem atuar por um bom tempo no tribunal até que os ministros decidam marcar a eleição presencial da lista. Coisa para o segundo semestre.

ATUALIZAÇÃO, 18H34 — O Radar informou equivocadamente que o desembargador Olindo Menezes ocuparia provisoriamente a vaga deixada pelo ministro Napoleão Nunes Maia. Na verdade, ele ficará na vaga do ministro Nefi Cordeiro. Na vaga que era do ministro Napoleão está o desembargador do TRF-5 Manoel de Oliveira Erhardt.