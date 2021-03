Desembargador da Lava-Jato ganha honraria do Ministério da Defesa

O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, assinou portaria admitindo o desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região João Pedro Gebran Neto no Corpo de Graduados Especiais da Ordem do Mérito Militar. Trata-se de uma das maiores honrarias militares.

A comenda é concedida em um momento sensível para Gebran Neto. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, pautou para o plenário virtual — de amanhã até o próximo dia 12 — o julgamento de dois recursos nos quais a defesa do ex-presidente Lula reivindica a suspeição de Gebran e do desembargador Thompson Flores nos casos da Lava-Jato.

A concessão da honraria é um claro sinal do Ministério da Defesa em favor de um dos mais importantes personagens da Operação Lava-Jato, já que Gebran Neto endossou várias decisões do então juiz Sergio Moro, que condenou o ex-presidente Lula e depois ocupou o cargo de ministro da Justiça na gestão de Jair Bolsonaro.

Os desembargadores do TRF-4 condenaram Lula a 12 anos e um mês de prisão no caso do tríplex do Guarujá (SP) e a 17 anos e um mês no processo do Sítio de Atibaia (SP). Os advogados de Lula, entre outros fatores, pedem a suspeição de Gebran Neto e pela sua amizade com o ex-juiz Sergio Moro.