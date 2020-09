Na Bahia, PT treina candidatos para a campanha nas redes sociais

Seja pelos avanços da tecnologia, seja pelo isolamento social imposto pela pandemia, o fato é que o PT precisa encontrar novas formas de se aproximar do eleitor, reflete o presidente do diretório estadual do partido na Bahia, Éden Valadares.

“O PT, nascido e criado nas ruas, nas mobilizações presenciais, está desafiado a deixar de ser um partido analógico para ser digital rapidamente”, adverte Valadares. Para dar conta do recado, o partido investiu em cursos de redes sociais com técnicas especialmente voltadas aos candidatos aos postos de prefeito e vereador. Em outra frente, já trabalha com o WhatsApp.

O partido está organizado em 372 das 417 cidades baianas: são 324 diretórios municipais e 48 comissões provisórias. Para o pleito deste ano, a expectativa é lançar mais de 3.500 candidatos a vereador. Nas contas de Valadares, serão ao menos 140 candidatos a prefeito e outros 54 vices.

ASSINE VEJA Clique e Assine

Dentre as 50 maiores cidades da Bahia, o PT disputará com candidatura própria em 28 delas. Além da capital, Salvador, o partido lançará candidaturas em Juazeiro, Camaçari, Itabuna, Lauro de Freitas, Teixeira de Freitas, Porto Seguro, Senhor do Bomfim, Serrinha e Conceição do Coité. Em Feira de Santana e Vitória da Conquista o partido lidera as primeiras pesquisas de intenção de voto.

Receba as novidades e principais acontecimentos, bastidores e análises do cenário político brasileiro. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.