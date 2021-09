Desabastecimento causado por atos bolsonaristas é fake, dizem mercados

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Associação Brasileira de Supermercados diz que é falsa uma carta que circula em redes sociais, na qual a população é alertada para o risco de desabastecimento em decorrência das manifestações do dia 7 de setembro.

Na mensagem, replicada em grupos bolsonaristas, o autor que se passa pela entidade afirma que a distribuição de produtos pode ser afetada com a adesão de caminhoneiros ao ato “em defesa da soberania do presidente” e aconselha que consumidores e estabelecimentos façam estoques de alimentos.

Por fim, sobrou até para o MBL. O documento falso se encerra com a especulação de que as manifestações contra o governo, que acontecem em 12 de setembro, podem ser freadas por Bolsonaro — que poderia declarar a prisão preventiva dos organizadores do movimento, que estariam operando uma “conspiração”.