Derrotados em 2018, ex-deputados tentam agora uma vaga de vereador

Nomes conhecidos nos corredores do Congresso Nacional nas duas últimas décadas, ex-deputados federais e até um ex-senador – derrotados nas urnas em 2018 – tentam voltar a um mandato eletivo este ano.

Mas com pretensões mais modestas: são candidatos a vereadores em suas cidades.

Um nome bem comentado é do ex-deputado e ex-senador Lindbergh Farias, que não alcançou sua reeleição para o Senado em 2018 e é uma aposta do PT para puxar votos na corrida para a Câmara Municipal do Rio.

Também não eleito senador no Rio em 2018, Chico Alencar, do PSOL, que permaneceu por 20 anos em Brasília em quatro mandatos de deputado, segue o mesmo caminho: tentará se eleger vereador. É outro considerado um puxador de voto para seu partido.

Cinco vezes deputado Federal, Givaldo Carimbão não foi bem sucedido na tentativa do sexto mandato em 2018. Agora, concorre a vereador pelo MDB, em Maceió. É uma aposta do partido para carrear votos para a legenda.

De tradicional família política no Amapá, a ex-deputada por quatro mandatos Janete Capiberibe, do PSB, não se elegeu para o Senado em 2018. Agora, é candidata a vereadora. O marido, o ex-governador João Capiberibe, disputa a Prefeitura de Macapá.

Ex-deputado, o cantor gospel Irmão Lázaro, que já integrou o Olodum, é outro nome na disputa para vereador, em Salvador. Foi candidato a senador em 2018, mas não foi eleito. É filiado ao PL.

Vice na chapa de Fernando Pimentel na disputa pelo governo de Minas em 2018, a comunista Jô Moraes, do PCdoB, vai tentar uma vaga na Câmara. Ela cumpriu três mandatos como deputada federal.

Cinco vezes deputado federal, o petista Fernando Ferro – não reeleito para a Câmara em 2018 – agora quer ser vereador. Em Recife.

O prazo limite para registro de candidatura é até o dia 26.