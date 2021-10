Deputados usam códigos para identificar emendas do Orçamento secreto

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 14 out 2021, 18h51 - Publicado em 18 out 2021, 07h30

O sigilo em torno das emendas de relator, que compõem o chamado “Orçamento secreto”, tem causado problemas até mesmo para os parlamentares beneficiados.

Padrinhos dos recursos milionários destinados a municípios de seus Estados já foram surpreendidos ao serem avisados por prefeitos de que um colega já havia assumido a autoria da benesse.

De olho nos apoios para as eleições do ano que vem, deputados tem adotado um curioso procedimento para provar que são os donos das emendas: o número na casa dos centavos do valor (ou os últimos dois dígitos) acaba servindo como código para cada político.