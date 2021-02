Deputados federais trocam figurinhas com Argentina sobre Sputnik V

Deputados federais foram até a embaixada da Argentina para falar sobre a vacina russa, a Sputnik V — que vem sendo aplicada nos hermanos desde o final do ano passado.

Os parlamentares solicitaram uma audiência com o ministro da Saúde do governo de Alberto Fernández. Querem saber como correu a vacinação até agora, a quantidade de reações adversas, detalhes técnicos.

A reunião com o ministro argentino ainda não tem data para ocorrer, no entanto. Do lado de cá, crescem as negociações em torno da Sputnik V, que teve eficácia de 91,6% reconhecida.