Deputados do PDT mudam posição sobre PEC dos Precatórios, diz líder

Líder do PDT na Câmara, o deputado federal Wolney Queiroz anunciou no início da madrugada desta terça-feira que a maioria da bancada decidiu, na noite desta segunda, mudar a posição na votação em segundo turno da PEC dos Precatórios, que está marcada para ocorrer mais tarde.

Se a mudança for seguida em peso pelos deputados, aumenta o risco de a proposta do governo Bolsonaro ser rejeitada na segunda etapa da votação, que geralmente serve apenas para ratificar o primeiro resultado.

“A decisão se deu em nome da preservação da nossa unidade partidária”, justificou o parlamentar pernambucano, pelas redes sociais.

Hoje à noite, por maioria, decidimos mudar a posição da bancada na votação em segundo turno da PEC 23.

Dos 24 deputados do PDT, 15 votaram a favor da proposta do governo Bolsonaro, 6 contra e três não compareceram à sessão. O texto-base da PEC foi aprovado com 312 votos a favor, apenas quatro a mais do que o mínimo necessário. O partido foi o único de oposição a orientar pela aprovação da proposta.

O apoio decisivo dos pedetistas levou o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes a suspender sua pré-candidatura à Presidência da República pelo partido, na manhã a última quinta-feira.