Deputados discutem o drama dos 45 mil órfãos da Covid-19

A Comissão Externa para o Enfrentamento da Pandemia da Câmara dos Deputados faz audiência pública nesta terça-feira sobre o tema “Órfãos da Covid”.

São pelo menos 45 mil crianças e adolescentes que, no cálculo do Ipea, perderam pai e mãe na pandemia, muitas delas vivendo em extrema dificuldade e sem contar com nenhuma ajuda do estado — financeira ou psicológica.

Participam da reunião representantes do governo federal, como integrantes do Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos e da Família, do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e da sociedade civil.