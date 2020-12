Deputados cotados para sucessão de Maia e o ranking da transparência

Os presidenciáveis que disputam a sucessão de Rodrigo Maia não andam tão bem na fita no ranking da transparência.

Arthur Lira, Marcos Pereira, Aguinaldo Ribeiro e Elmar Nascimento atingiram nota 1 no índice de transparência, que vai de 0 a 5 e leva em conta 11 indicadores.

Baleia Rossi não fez feio e levou uma nota 3.

Os critérios utilizados pelo Radar do Congresso, que é a plataforma desenvolvida pelo Congresso em Foco para medir as boas práticas dos gabinetes parlamentares, levam em conta a publicação dos nomes dos servidores lotados no gabinete com a respectiva remuneração, a divulgação da agenda oficial do parlamentar e a justificativa dos gastos cobertos pela cota parlamentar com divulgação do mandato.