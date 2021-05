Deputados bolsonaristas reclamam de Onyx coordenador da campanha de 2022

O convite de Jair Bolsonaro a Onyx Lorenzoni para ser o seu coordenador de campanha em 2022, revelado pelo Radar, têm provocado queixas de deputados bolsonaristas e da base do governo.

O perfil “brigão” do ministro da Secretaria-Geral da Presidência é citado como um empecilho para a composição de coligações para o pleito do ano que vem. Argumenta-se ainda que Onyx, que é deputado federal licenciado e aliado de Bolsonaro desde a pré-campanha de 2018, queimou muitas pontes no Congresso, onde o presidente deverá precisar disputar apoio com Lula.

Mas há esperança para quem torce contra o gaúcho no comando do projeto de reeleição: o ex-ministro da Casa Civil e da Cidadania segue nutrindo o sonho de disputar o governo do Rio Grande do Sul, o que poderia inviabilizar a missão dada por Bolsonaro.