Deputado sugere aplicativo do PT para as prévias tucanas

A confusão em torno das prévias do PSDB, tumultuadas por falhas no aplicativo de votação para os filiados, tem virado alvo de provocação até entre não-tucanos.

O deputado petista Paulo Fiorilo (SP) foi às redes sugerir que o partido de João Doria e Eduardo Leite adote o sistema usado pelo PT.

“A falta de prática em prévia só podia acabar assim. Na próxima, vamos disponibilizar nossa tecnologia para o PSDB”, declarou.

Fiorilo diz que as prévias são práticas do PT desde a sua criação, realizadas inclusive para escolher as direções da legenda. Com a pandemia, a solução foi migrar o voto para o aplicativo — que funciona, afirma.

Nas redes, militantes petistas também fizeram piada com o episódio.

“Eu só sei que no PT a gente vota no aplicativo e funciona muito bem, viu”; “O PT poderia emprestar o aplicativo utilizado nas eleições de setoriais para as prévias do PSDB”, publicaram usuários no Twitter.

Nesta terça, representantes da empresa privada Relata Soft se reuniram com os técnicos das três campanhas tucanas que disputam as prévias para apresentar uma resolução para o pesadelo da votação.

Já a Faurgs, responsável por criar o aplicativo, prometeu dar uma posição sobre o que aconteceu no fim de semana.