Deputado questiona DF por usar bombeiros para apagar ‘Bolsonaro genocida’

Um deputado distrital do DF decidiu acionar o governo de Ibaneis Rocha para que explique o uso do efetivo do Corpo de Bombeiros para apagar de um viaduto da região central de Brasília uma mensagem de protesto contra Jair Bolsonaro.

Leandro Grass (Rede) quer saber quanto custou a operação que envolveu dois caminhões da corporação e quem deu a ordem para que o efetivo fosse apagar o protesto contra Bolsonaro.

O parlamentar também deseja saber se alguma ocorrência deixou de ser atendida no período em que as equipes de bombeiros estavam mobilizadas apagando críticas ao presidente, que é aliado de Ibaneis.